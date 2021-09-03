В пяти МФЦ Петербурга открыли пункты вакцинации от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции открыли в пяти многофункциональных центрах Санкт-Петербурга, попасть в них можно по предварительной записи. Об этом сообщили в городском комитете по информатизации и связи.

"Выездные пункты вакцинации против COVID-19 оборудованы в пяти многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга. На прививку необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по телефону МФЦ. Также можно лично прийти в центр и записаться на стойке информирования. Напоминаем, что в МФЦ допускаются только посетители в масках", - говорится в сообщении.

Пункты открыли на базе МФЦ в Выборгском, Московском, Невском, Фрунзенском и Колпинском районах. В некоторых пунктах доступны вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", в некоторых - только один из этих препаратов.

"В центрах оборудовано специальное помещение для вакцинации, где находятся врачи-специалисты и медсестры. Перед прививкой у пациента измеряется температура, проверяется общее самочувствие и отсутствие противопоказаний, а также проводится разъяснительная беседа", - отметили в комитете.

Всего в Петербурге работают более 160 пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса. Вакцинацию первым компонентом вакцины в городе прошли 1,6 млн человек, завершили цикл - 1,5 млн.

По последним данным, в Петербурге выявили 580 422 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 556 498 человек, умерли 20 692. За последние сутки в городе выявили 1 437 случаев заражения.