Почти 1,5 тыс. школьников примут участие в финале Президентских состязаний в "Орлёнке"

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Почти полторы тысячи школьников из регионов России примут участие в финале Президентских игр, которые впервые пройдут во всероссийском детском центре (ВДЦ) "Орленок" с 7 по 27 сентября. Участниками смены станут команды седьмых классов городских и сельских школ, представляющих 81 субъект России, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе центра.

"Орлёнок" впервые примет финал всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания". Они пройдут в детском центре с 7 по 27 сентября 2021 года и соберут 1 400 детей из России. Участниками смены станут команды седьмых классов городских и сельских школ, представляющих 81 субъект России. Все они - победители нескольких этапов соревнований, проходивших в регионах в течение 2020 - 2021 учебного года. По их итогам на всероссийский этап в "Орлёнке" заявлено около 1 400 школьников", - говорится в сообщении.

В этом сезоне Президентские состязания пройдут в новом формате в соответствии с требованиями главного санитарного врача РФ. Программа состязаний скорректирована таким образом, чтобы исключить пересечение на одной локации команд из разных регионов. Дети будут состязаться в четырех основных видах- спортивном многоборье, эстафетном беге, теоретическом конкурсе, где школьники покажут свои знания об олимпийском движении, достижениях российских и советских спортсменов, а также о важности занятий физической культурой, а также в творческом конкурсе на тему "Спорт - это космос человеческих возможностей!". Кроме конкурсной части участников смены и тренеров ждет образовательная и культурная программы. Они посетят мастер-классы от специалистов Федерации скалолазания РФ, занятия по туризму, декоративно-прикладному творчеству, а также веревочный парк, музеи и выставки, действующие в "Орлёнке".

"В этом году "Орлёнок" впервые принимает у себя Президентские состязания, для нас это большая ответственность. Мы знаем, как долго и упорно ребята шли к этому финалу - каждая команда стала лучшей в своем регионе - поэтому сделаем все возможное, чтобы всероссийский этап запомнился им яркими моментами соревнований, честным соперничеством и взятием новых рекордов. И все же для нас самое главное - обеспечить безопасность детей, их наставников и судей в сложившихся антиковидных условиях", - приводит пресс-служба слова директора ВДЦ "Орлёнок" Александра Джеуса.

Соревнования также пройдут и в другом ВДЦ, расположенном на территории Краснодарского края - "Смене". Там в финальном этапе поучаствуют 960 школьников.

Для участников смены разработана комплексная программа, которая включает творческие занятия, интеллектуальные игры и экскурсии по Всероссийскому учебно-тренировочному центру профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий. Кроме того, для учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования и руководителей команд предусмотрена отдельная образовательная программа "Современные методы и технологии физического воспитания в системе образования", включающая семинары и мастер-классы по тэг-регби и самбо.

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого работают десять детских лагерей - как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии коронавируса с середины марта 2020 года детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля 2020 года при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.