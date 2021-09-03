Около 15 млрд рублей потребуются на компенсации многодетным семьям Кубани, ожидающим жилье

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Не менее 15 млрд рублей потребуется для выплаты компенсаций всем многодетным семьям на Кубани, которые стоят в очереди на предоставление земли. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края по итогам встречи губернатора региона Вениамина Кондратьева и руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе Сергея Миронова.

"Одна из востребованных мер поддержки многодетных семей - предоставление земли. Но сейчас регион ограничен в ресурсах, свободно менее 1,5 тыс. участков. При этом своей очереди ждут 33 тыс. семей. Мы не можем расширять территории городов за счет земель сельхозназначения. Единственное решение - предоставление компенсаций. На это потребуется не менее 15 млрд рублей. Поэтому краю нужна поддержка на федеральном уровне", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

Всего же в регионе, по информации пресс-службы, проживают около 85 тыс. многодетных семей. С 2015 года им выделили более 10,5 тыс. участков. Семьи получают землю независимо от места регистрации в любом сельском населенном пункте региона сразу в собственность и распоряжаются ей по своему усмотрению.

"Вы упомянули важный момент. Мы уже вносим такую законодательную инициативу. Если нет возможности выделить участок семьям, надо дать средства. Какие бы не были партии, все мы работаем на государство и на людей", - ответил губернатору Сергей Миронов, его цитата приводится в сообщении.