Память жертв теракта в школе Беслана почтили на Аланском подворье в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Траурные мероприятия в память о 334 жертвах теракта в Беслане прошли в пятницу на площади перед Храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве. Память детей, их родителей, учителей, спецназовцев пришли почтить сотни человек, передает корреспондент ТАСС.

"Много лет прошло с той трагедии. Сегодня это невозможно забыть. Ежегодно в центре Москвы на Солянке возле памятника жертвам Беслана собираются неравнодушные люди, жители Москвы, гости Москвы, которые возлагают цветы и преклоняют свои головы к исповедальне. Конечно, сегодня на территории республики ведутся большие мероприятия, большая работа по восстановлению тех ран, которые есть сегодня у людей. <…> Я больше чем уверен, многие люди смогут долго-долго еще помнить об этой страшной трагедии, а наша самая главная задача - объединившись, держаться за руки и бороться с этим злом", - сказал врио заместителя председателя правительства Республики Северная Осетия - Алания - полномочный представитель Республики Северная Осетия - Алания при президенте РФ Борис Джанаев.

Он также напомнил, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина ведутся работы по созданию мемориального комплекса - музея трагедии Беслана.

Панихиду по погибшим также отслужил настоятель Аланского подворья Вячеслав Джейранов. Ровно в 13:05, когда 17 лет назад произошел первый взрыв в бесланской школе, в небо возле храма выпустили 334 белых шара - за каждого погибшего. Память детей, их родителей, учителей, защитников почтили минутой молчания.

"17 лет прошло, а до сих пор текут слезы. Помним этот страшный день. Не первый год 3 сентября начинается с того, что мы идем на Николо-Архангельское кладбище, возлагаем цветы к могилам бойцов, которые погибли за наших детей. Знаю, что и сегодня есть те, кто защитит наших детей в случае, если вдруг нагрянет беда. Войны отгремели много лет назад, но, к сожалению, угроза терроризма заставляет быть в тонусе и, к сожалению, до сих пор имеет место быть. Сегодня, вспомнив эту трагедию, я считаю, что нужно не только хранить ее в памяти, а делать все для того, чтобы она больше не повторилась", - сказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

Траурные мероприятия также прошли в музее-усадьбе "Мураново" Пушкинского района Московской области - у святого источника Казанской иконы Божией Матери, где установили постоянные баннеры с фотографиями всех погибших. Цветы к памятникам жертвам теракта и мраморной стеле с их именами возложили в парке, созданном в память о детях Беслана. Также память погибших бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" почтили на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Акции памяти в регионах

Памятные мероприятия проходят в пятницу в разных регионах России. Так, в Краснодаре в память о жертвах бесланской трагедии зажгли свечи перед Войсковым собором святого Благоверного Князя Александра Невского. На Ставрополье, которое в разные годы также пережило несколько терактов, памятный митинг прошел у мемориала "Огонь Вечной Славы" в Пятигорске. В Крыму участники акции "Дети Беслана" выпустили в небо 186 белых шаров - по числу детей, погибших в бесланской школе, а в Севастополе молодежь выложила слово "Мир" из горящих свечей на площади перед университетом. Во многих российских городах память жертв Беслана почтили в ходе митингов, в учебных заведениях прошли встречи и лекции, посвященные профилактике терроризма.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1 200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.