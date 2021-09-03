Зарплаты в "Забайкалпожспасе" после обращения к Путину выросли в среднем на 15 тыс. рублей

ЧИТА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края в пятницу подписало постановление о выделении надбавок работникам "Забайкалпожспаса", чьи зарплаты не превышают минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В итоге зарплаты в учреждении в среднем выросли на 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

В конце июня к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии обратились работники пожарной части "Забайкалпожспаса" в селе Мангут. Как уточнил один из пожарных, низкие зарплаты приводят к постоянному оттоку квалифицированных кадров. Путин ответил, что этот вопрос зависит от бюджетной обеспеченности региона, однако пообещал обсудить с губернатором возможность высоко оплачивать работу пожарных.

"Для расчета суммы надбавки необходимо было провести оценку труда каждого сотрудника организации. По результатам принято решение о повышении зарплаты сотрудников "Забайкалпожспаса" до уровня оплаты труда работников пожарной охраны ГУ МЧС по Забайкальскому краю. Сумма, необходимая для выплат до окончания года, составила 257 млн рублей. Средства в бюджете предусмотрены. <...> В среднем на одного сотрудника получается 15 тыс. рублей, но конкретная сумма зависит от должности", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнил первый вице-премьер правительства края Андрей Кефер, доплаты будут пересчитаны с 1 июля, а сами деньги работники "Забайкалпожспаса" получат до 8 сентября.

"Забайкалпожспас" является региональным учреждением, которое выполняет функции гражданской обороны и пожарной безопасности в Забайкальском крае. Служба состоит из 76 пожарных частей. Штатная численность в организации составляет порядка 1,5 тыс. человек, при этом около 1,1 тыс. сотрудников получали зарплату на уровне МРОТ.