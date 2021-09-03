Кириенко заявил, что в России появился конкурс "Лига лекторов"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российское общество "Знание" запустило проект "Лига лекторов", сообщил в пятницу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на марафоне "Новое знание".

"Общество "Знание" запустило такой проект, как "Лига лекторов". Это ежегодный конкурс, когда люди, которые раньше не работали в качестве лекторов общества "Знание", могут себя попробовать, могут предложить свой проект", - сказал Кириенко.

По его словам, участникам проекта будет предоставлена возможность "через открытый конкурс" поучиться, сделать качественную лекцию, снять ее в студиях общества "Знание".

Кириенко также рассказал о планах по созданию специализированного центра обучения лекторов. "К концу этого года завершается строительство одного из молодежных круглогодичных центров - [центра] "Машук". Это Пятигорск. Мы уже приняли решение, что именно этот молодежный центр становится базовым для подготовки лекторов общества "Знание", - подчеркнул Кириенко.

"На следующий год он [круглогодичный центр] начинает работу, и всем победителям "Лиги лекторов" будет предоставлена возможность пройти обучение в центре "Машук", - указал Кириенко, добавив, что победители смогут получить поддержку "команды общества "Знание" для повышения квалификации, для записи своих лекций и их продвижения".

О марафоне

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество "Знание". На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Первый марафон "Новое знание" прошел в мае. Мероприятия марафона набрали свыше 70 млн просмотров в интернете.