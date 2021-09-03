РАНХиГС запустил новый сезон всероссийского акселератора социальных инициатив

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ запустила юбилейный десятый сезон всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. Проект направлен на поддержку студенческих идей, которые помогут решить социальные проблемы и развивать гражданское общество, сообщила пресс-служба вуза.

"В этом году РАНХиГС запускает юбилейный десятый сезон Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. Цель проекта - поддержка студенческих идей, направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества. К участию допускаются команды студентов и аспирантов из 10 и более человек в возрасте от 17 до 25 лет", - говорится в сообщении.

Для участия в новом сезоне акселератора необходимо зарегистрироваться до 10 сентября. Победители получат возможность поучаствовать в образовательной стажировке. Например, лидеры прошлого сезона изучили опыт организации объектов социального предпринимательства в Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

RAISE - это образовательная программа с конкурсной составляющей, она нацелена на выявление и развитие социально ориентированных молодых лидеров. В рамках акселератора студенты под руководством кураторов из академической среды и при поддержке представителей НКО, бизнеса и властей создают социальные проекты, которые должны повысить качество жизни в регионах России.

РАНХиГС реализует RAISE с 2012 года, с 2019 программа поддерживается АСИ и входит в инициативу агентства "100 лидеров развития новых подходов в образовании". За все конкурсные сезоны акселератора его участниками стали более 7 тыс. студентов из более чем 85 вузов из всех регионов страны. Уже реализовано более 430 проектов. Партнерами RAISE являются Министерство науки и высшего образования РФ, ЦБ РФ, ВЭБ.РФ, Корпорация МСП, Корпорация ЕВРАЗ, Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" и другие.

"Всероссийский акселератор социальных инициатив RAISE уже десятый год является одним из флагманских проектов РАНХиГС. Участие в нем открывает много дополнительных возможностей для самореализации студентов, позволяет им разрабатывать и запускать социально ориентированные проекты, а также в проектной форме развивать предпринимательские компетенции. Участников акселератора по праву можно назвать лидерами социальных изменений - как на уровне своего региона, так и на уровне страны и всего мира", - отметила директор центра общеакадемических образовательных инициатив РАНХиГС, руководитель акселератора RAISE Инна Газиева.