Кириенко сообщил, что второй марафон "Новое знание" набрал больше просмотров, чем первый

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Трансляции второго марафона "Новое знание" за три дня набрали более 85 млн просмотров и уже превысили показатели первого марафона. Об этом в пятницу объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Первый день закончился на 22,5 млн просмотрах. На данный момент мы перевалили [за] 85 млн просмотров за три дня, и мы еще не закончили", - сказал Кириенко, выступая на марафоне. Он добавил, что трансляции набрали уже более 2,5 млн лайков и комментариев в социальных сетях.

По словам Кириенко, организаторы считали, "что побить рекорд первого марафона, который был в мае, уже невозможно". "У нас марафон трехдневный закончился 18 млн просмотров. Мы считали, что это невероятный результат", - отметил он.

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество "Знание". На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Первый марафон "Новое знание" прошел в мае. Мероприятия марафона набрали свыше 70 млн просмотров в интернете, при этом более 50 млн просмотров трансляции получили после завершения марафона.