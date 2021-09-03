Эксперт: талибы не смогут захватить Панджшерское ущелье, где собрались силы сопротивления

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), захватившего власть в Афганистане, не смогут с ходу взять единственную неподконтрольную им провинцию Панджшер, где сосредоточены силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом, сыном известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ТАСС высказал военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.

"Панджшер - это такой театр военных действий, который крайне сложно штурмовать, даже при наличии того, что есть у талибов с учетом американского оружия. Даже при некотором успехе удержать территорию Панджшера будет очень сложно - наши [советские] войска уже это проходили. А талибы не демонстрируют возможности для серьезной общевойсковой операции - они победили американцев в войне простым терпением, а не создавая межвидовые группировки войск", - сказал он.

По его мнению, для взятия Панджшера талибам потребуется серьезная концентрация сил. "Для этого нужна серьезная общевойсковая группировка, необходимо серьезное планирование - простым наскоком не возьмешь", - добавил Коновалов.

Переговоры или длительная осада

Эксперт отметил, что возможность достижения защитниками Панджшера договоренности с талибами по-прежнему остается. "Однако с учетом специфики Афганистана, где рано или поздно этнический фактор становится самодовлеющим, эта возможность очень слабая", - добавил он.

Достаточно вероятен и вариант, при котором осада Панджшера может затянуться, считает Коновалов. "В 1996 году талибы взять Панджшер не смогли. Более того, Таджикистан сейчас намерен поддержать защитников Панджшера, и не учитывать этот фактор невозможно", - подытожил Коновалов.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что ополченцам в Панджшере имеет смысл держать оборону для того, чтобы "либо оставаться проводником воли Запада в данном регионе, либо вступить в коалиционные переговоры и создать по возможности общее правительство, которое позволит прийти к миру, не допустит нового витка гражданской войны в Афганистане".

Наступление на Панджшер

Силы сопротивления уже пытались вести переговоры с талибами, но они завершились безрезультатно, и в начале этой недели боевики начали наступление на Панджшер. Однако, как сообщил ТАСС представитель сопротивления Фахим Дашти, радикалы так и не смогли занять ни один аванпост ополченцев, которые продолжают контролировать все подступы к своей "цитадели". Он также рассказал, что в боях убиты около 350 талибов. О потерях в рядах сопротивления он не сообщил. Впрочем, о потерях среди ополченцев не сообщали и представители "Талибана".

Несмотря на столкновения, ополченцы заявляют, что готовы вернуться к переговорам с талибами в любой момент. В то же время, подчеркнул Фахим Дашти, в Панджшере также готовы "к любому виду борьбы".