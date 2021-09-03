Кириенко заявил, что перезагрузка общества "Знание" состоялась

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сотни компаний и более 5 тыс. лекторов присоединились к обществу "Знание" после его перезагрузки. Об этом сообщил в пятницу первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на марафоне "Новое знание"

"Перезагрузка общества "Знание" состоялась. Четыре месяца всего прошло (с III съезда общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации), и сегодня общество "Знание" - это более 5 тыс. лекторов по всей территории нашей страны, это сотни компаний, которые стали партнерами общества "Знание", - подчеркнул Кириенко.

Он уточнил, что на сайте общества собрано "более 300 часов качественного контента", в том числе 150 часов трансляции Второго федерального марафона "Новое знание". "Еще 150 часов - это майский марафон, ПМЭФ и летняя работа. У нас летом очень многие губернаторы, главы компаний приглашали ребят к себе в регионы, компании проводили для них экскурсии. <...> Все эти лекции записаны, записаны очень качественно, и они доступны любому человеку", - добавил Кириенко.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента РФ Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею.

12 мая в Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. Решением съезда председателем наблюдательного совета был избран первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество "Знание". На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели. Мероприятия марафона за три дня набрали более 85 млн просмотров. Первый марафон "Новое знание" прошел в мае, его трансляции в интернете набрали свыше 70 млн просмотров.