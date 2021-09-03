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Иностранные туристы смогут оформить многократные визы в Россию на срок до шести месяцев

Для получения документа иностранным туристам необходимо иметь подтверждение туроператора или забронированный номер в гостинице

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче иностранным туристам многократной туристической визы на срок до шести месяцев. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Обыкновенная туристическая виза может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев либо многократной на срок до шести месяцев", - следует из документа.

Уточняется, что для получения визы на полгода иностранным туристам необходимо иметь подтверждение туроператора, состоящего в едином федеральном реестре туроператоров или забронированный номер в гостинице, также внесенной в федеральный перечень классифицированных гостиниц.

25 августа вступил в силу закон, упрощающий порядок оформления виз для иностранных туристов и позволяющий получить российскую визу сроком до шести месяцев. До этого обыкновенная туристическая виза выдавалась иностранцам на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности - на срок до шести месяцев. Нововведение позволяет не ориентироваться на наличие аналогичной политики других стран в отношении российских туристов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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