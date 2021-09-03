В Аргентине госпитализации после вакцинации "Спутником V" потребовались в 0,0007% случаях

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 сентября. /ТАСС/. Частота госпитализаций после вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V" в Аргентине составляет 0,66 случаев на 100 тыс. привившихся. Такие данные содержатся в последнем отчете министерства здравоохранения республики.

В нем говорится, что к 31 июля в Аргентине была введена 11 368 961 доза "Спутника V" (в отчете нет разделения на первый и второй компонент). Нежелательные реакции организма, предположительно связанные с вакцинацией, были зафиксированы в 41 545 случаях, из них, исходя из отчета, госпитализация потребовалась только в 75 случаях, что составляет 0,0007% от общего количества введенных доз.

Чаще всего привившиеся "Спутником V" жаловались на головную и мышечную боль, повышенную температуру и боль в месте укола.

Составители доклада отмечают, что большинство сообщений о побочных эффектах были внесены в базу в начале прививочной кампании, что может быть связано с повышенным вниманием к вакцинации. "Спутник V" был первой вакциной, которая начала использоваться в Аргентине с началом кампании 29 декабря 2020 года, и до сих пор остается чаще всего используемой. Очень важно отметить, что в связи с началом прививочной кампании в контексте пандемии и с использованием новой вакцины, ожидаемо, что степень чувствительности при наблюдении будет очень высокой", - говорится в отчете.

Аргентина стала третьей страной после России и Белоруссии, где начали применять "Спутник V". 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников. В июне Richmond начала местное производство "Спутника V" с использованием активного вещества, которое присылается из РФ.