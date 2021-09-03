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Лавров обсудил с митрополитом Иларионом проблему преследования христиан в мире

Кроме того, министр иностранных дел вручил митрополиту нагрудный знак ведомства "За взаимодействие"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на встрече с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом обсудил проблематику гонений на христиан в различных частях мира.

"Стороны обсудили различные аспекты взаимодействия российского внешнеполитического ведомства и Русской православной церкви, включая проблематику преследования христиан в различных регионах мира, защиты прав верующих и традиционных ценностей в контексте развития государственно-конфессионального и межрелигиозного диалога, а также меры поддержки соотечественников за рубежом", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как информировали в министерстве, на встрече Лавров вручил митрополиту Илариону нагрудный знак министерства "За взаимодействие".

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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