Лавров обсудил с митрополитом Иларионом проблему преследования христиан в мире

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на встрече с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом обсудил проблематику гонений на христиан в различных частях мира.

"Стороны обсудили различные аспекты взаимодействия российского внешнеполитического ведомства и Русской православной церкви, включая проблематику преследования христиан в различных регионах мира, защиты прав верующих и традиционных ценностей в контексте развития государственно-конфессионального и межрелигиозного диалога, а также меры поддержки соотечественников за рубежом", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как информировали в министерстве, на встрече Лавров вручил митрополиту Илариону нагрудный знак министерства "За взаимодействие".