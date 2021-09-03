Собянин поручил выплатить по 20 тыс. рублей ветеранам в память 80-летия Битвы под Москвой

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Власти столицы приняли решение о выплате ветеранам по 20 тыс. рублей в связи с 80-летием Битвы под Москвой. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

"И по традиции - к годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 тыс. рублей", - написал Собянин.

Он также отметил, что побывал в пятницу в гостях у фронтовика Бориса Павловича Уткина и вручил ему нагрудный знак "80 лет Битвы за Москву", которым в ближайшие месяцы будут награждены более 1,1 тыс. ветеранов - все ныне здравствующие участники величайшего сражения Великой Отечественной войны.