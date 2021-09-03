В Нью-Дели открылся посвященный российско-индийскому военному братству мемориал

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Представители командования сухопутных войск Индии, а также посол России в Индии Николай Кудашев и атташе по вопросам обороны Константин Задорин открыли в пятницу в Нью-Дели мемориал, посвященной индийско-российскому военному братству. Мероприятие было приурочено ко дню завершения Второй мировой войны, на территории штаба сухопутных войск Индии была открыта памятная стела "В память об индийско-российском воинском братстве".

Как сказал журналистам капитан 1-го ранга Задорин, это первый такой мемориал в Индии, посвященный воинскому братству наших стран, основы которого были заложены еще в 1941 году. "А память об индийских военнослужащих, награжденных советскими орденами, ранее уже была увековечена в России - в парке "Патриот" в комплексе "Дорога памяти", - отметил Задорин. "Индийские военнослужащие в период Второй мировой войны внесли существенный вклад в обеспечение проводки конвоев с поступавшими по ленд-лизу грузами по южному маршруту в Советский Союз через территорию Ирана. Индийские солдаты были награждены орденом Красной Звезды", - добавил он.

В рамках мероприятия стороны также посадили в пятницу два дерева в память об индийских военнослужащих Гаджендре Сингхе и Нараяне Рао Никкаме, получивших советские награды. Как сказал российским журналистам первый замначальника штаба сухопутных войск Индии генерал-лейтенант Чанди Прасад Моханти, это день гордости для обеих стран.

"Сегодня великий день гордости для российско-индийской дружбы. Мы посадили два дерева, я от имени индийских сухопутных сил вместе с его превосходительством послом России в Индии. Мы чувствуем гордость, что наши солдаты внесли свой вклад в победу во Второй мировой войне. И мы испытываем чувство благодарности за то, что в России признали их роль и наградили их одним из высших военных орденов", - сказал генерал-лейтенант.

Индийские кавалеры советских орденов

"Сегодня у нас очень радостный день. Мы не только заглянули в прошлое, приоткрыли страницу истории, но, как мне представляется, мы открыли новую страницу, нацеленную в будущее. И эти два дерева, посаженные нами сегодня, это не только дань нашей памяти, дань уважения тем героям, которые сделали возможным наше сегодня, но и искреннее ожидание новых успехов, новых достижений в российско-индийских политических, экономических и, конечно, военных обменов. Благодаря этой дружбе мы с уверенностью смотрим в будущее, вооруженные принципами и идеалами особо привилегированного стратегического партнерства", - сказал по окончании церемонии посол России в Индии.

Россияне преподнесли индийским военнослужащим книги, посвященные Великой Отечественной войне. Как рассказал корреспонденту ТАСС глава Русского дома в Нью-Дели, выступившего соорганизатором мероприятия, Федор Розовский, Индия присоединилась к числу стран, где уже есть подобные мемориалы. "Это хорошее начало. И мы подарили сегодня индийским друзьям сувениры и книги, которые рассказывают о Великой Отечественной войне", - отметил собеседник агентства.

Индийские военные (тогда состоявшие на службе Британской Империи, поскольку Индия была колонией Великобритании) не только воевали на фронтах Второй мировой войны, но и обеспечивали доставку грузов по так называемому южному, трансиранскому маршруту ленд-лиза, по которому шли в СССР оружие, боеприпасы, запчасти для техники и продовольствие через Иран и Ирак.

Поставки по южному маршруту начались в ноябре 1941 года. Тогда же начались и первые контакты индийских солдат с советскими военными. Храбрость индийских военных была замечена. 23 мая 1944 года появился указ Президиума Верховного Совета СССР за подписями его председателя и секретаря Михаила Калинина и Александра Горкина о награждении отличившихся иностранных военнослужащих. В их числе были и индийские военные - хавильдар (сержант) Гаджендра Сингх из Алморы и субедар (старший лейтенант) Нараян Рао Никкам из Бангалора, которые были награждены орденом Красной Звезды за проявленые ими мужество и героизм.