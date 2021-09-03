В РНБ открыли памятную доску в честь блокадного директора библиотеки Елены Егоренковой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. В Российской национальной библиотеке (РНБ) открыли в пятницу памятную доску в честь Елены Егоренковой, возглавлявшей библиотеку в годы Великой Отечественной войны. Торжественная акция в Главном здании книжной сокровищницы приурочена к 80-й годовщине начала блокады Ленинграда.

Елена Егоренкова (1907-1966) - единственная за более чем 200 лет женщина-директор, на долю которой выпали суровые военные испытания.

"Принятое нами решение открыть памятную доску нашему военному, блокадному директору представляется мне крайне важным. Пусть эта доска в веках напоминает читателям библиотеки о том героическом времени, которое вместе с Егоренковой пережили и наши коллеги, внесшие свою лепту в оборону Ленинграда", - сказал на церемонии генеральный директор РНБ Владимир Гронский. Он особо отметил, что библиотека в годы блокады даже при отсутствии электроэнергии, водоснабжения и канализации, тем не менее работала каждый день. Причем Елена Егоренкова в таких катастрофических обстоятельствах не только сберегала бесценные фонды, но и добилась, чтобы из Москвы, из Книжной палаты в Публичку поступали обязательные экземпляры вновь изданных книг.

За сохранение памяти о блокадном подвиге сердечно поблагодарила работников библиотеки руководитель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. "Наша молодежь должна хорошо понимать, что наш город не просто выживал в блокаду, но и трудился во имя будущего", - отметила она.

В течение всей блокады Елена Егоренкова, заступившая на директорский пост в 34 года, с честью оправдала возложенную на нее ответственность за сохранение фондов и спасение сотрудников. За период блокады библиотечными фондами пользовались 9 229 читателей, которым было выдано более полумиллиона книг. Свыше 10 тысяч книг в 1941-1942 годах было передано из библиотеки в пользование воинским частям и госпиталям. В 1942 году Елена Егоренкова была занесена в "Книгу Почета" Наркомпроса РСФСР, позднее - награждена медалями "За оборону Ленинграда" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945".

Церемонию сопровождали кадры блокадной хроники, запечатлевшие и военные будни Публички, и стихи блокадной музы Ольги Берггольц в исполнении актрисы БДТ имени Георгия Товстоногова Александры Куликовой.