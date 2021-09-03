В Швейцарии с начала года умерли 137 привитых от коронавируса

ЖЕНЕВА, 3 сентября. /ТАСС/. Не менее 137 человек, сделавших прививку от коронавируса, умерли в Швейцарии с начала года, а общее число сообщений о негативных побочных эффектах вакцинации превысило 6,6 тыс. Об этом проинформировало в пятницу швейцарское агентство терапевтической продукции Swissmedic.

По его информации, с 1 января по 1 сентября поступили 6 603 уведомления о "предположительно нежелательных эффектах вакцин против COVID-19", причем в 2 161 случае речь шла о последствиях, которые были квалифицированы как серьезные. Большинство уведомлений о серьезных последствиях (1 239) касалось вакцинации препаратом американской компании Moderna, а 867 - препаратом Comirnaty американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech. В 55 случаях данные о вакцине отсутствовали.

"В 137 серьезных случаях мы сожалеем о смерти вакцинированных, наступившей по прошествии более или менее длительного времени [после прививки]", - констатировали в Swissmedic. В агентстве считают, что, "несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает на вакцину как причину смерти".

В Swissmedic поступили сведения о 123 случаях миокардита и перикардита после вакцинации. "После анализа всех имеющихся в настоящий момент данных выясняется, что причинно-следственная связь между вакцинами и миокардитом и перикардитом как минимум возможна", - констатировало агентство.

Согласно информации Федерального управления здравоохранения Швейцарии, по состоянию на 3 сентября было сделано 9 713 333 прививки от коронавируса. Полностью вакцинированы 51,99% населения.

За минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом выросло в Швейцарии на 3 121 и составило 788 813. Умерли три человека, общее количество летальных исходов с начала пандемии достигло 10 522.