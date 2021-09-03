Комиссия по делам соотечественников обсудила подготовку VII Всемирного конгресса

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Участники заседания правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова обсудили подготовку к VII Всемирному конгрессу соотечественников. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В центре внимания ПКДСР были подготовка к проведению 15-16 октября 2021 года в Москве VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, и утверждение Комплексного плана основных мероприятий по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников на 2021-2023 годы", - указали в министерстве.

В дипведомстве добавили, что комиссия "подчеркнула важность тесного взаимодействия заинтересованных федеральных, региональных органов исполнительной власти и общественных организаций с российскими соотечественниками в целях дальнейшей консолидации и обеспечения защиты их прав и интересов, налаживания многосторонних связей с Россией". "Заслушана информация Ассоциации юристов России об опыте работы с диаспорой, рассмотрены результаты проведенного МИД России в 2020 г. государственного мониторинга в области отношений с нашими соотечественниками", - проинформировали в МИД.

В работе комиссии приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, а также представители администрации президента и аппарата правительства, других заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций и фондов.