В Ростове-на-Дону отпустили журналистку, арестованную за публикацию в Instagram

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону назначил штраф 2 тыс. рублей журналистке Белле Насибян, ранее арестованной из-за публикации в Instagram, сообщил ТАСС ее адвокат Сергей Ковалевич.

"Арест сначала был пять суток, на следующий день она провела сутки в спецприемнике, ее освободили в Ростовском областном суде из зала суда и дали штраф 2 тыс. рублей", - сказал Ковалевич.

По его словам, Насибян привлекалась по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда или демонстрирование запрещенной символики или атрибутики). Адвокат пояснил, что причиной ее задержания стала публикация в Instagram с портретом одного из кандидатов в депутаты Госдумы, рядом с которым была запечатлена листовка с запрещенным содержанием.

"Она ехала по своим делам, на остановке увидела портрет. Она его сфотографировала и разместила в Instagram <...> И рядом <...> висела маленькая листовка", - сообщил Ковалевич. Он добавил, что наказание его подзащитной было изменено из-за наличия у нее малолетнего ребенка.