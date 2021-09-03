СМИ: власти Гаити прекратят поиск выживших после землетрясения в середине августа

ГАВАНА, 3 сентября. /ТАСС/. Спасательные службы Гаити завершают в пятницу операцию по поиску выживших после землетрясения, произошедшего 14 августа на юге карибской страны. Об этом сообщает новостной портал HaitiLibre.

Отмечается, что в поисковых работах были задействованы более 150 местных спасателей, а также их коллеги из США, Бразилии, Великобритании Колумбии, Мексики, США и Франции. По данным властей, из-под завалов удалось спасти несколько десятков человек.

14 августа в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, эпицентр которого находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Погибли 2 207 человек, более 12 тыс. пострадали. В департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп полностью или частично разрушено около 130 тыс. зданий, в том числе медицинские и религиозные учреждения. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.