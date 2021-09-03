Гендиректор ЮНЕСКО предложила увеличить вдвое площадь заповедников к 2030 году

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. ЮНЕСКО выступает за расширение вдвое площади охраняемых природных зон в мире к 2030 году. Об этом заявила в пятницу генеральный директор этой организации Одре Азуле.

"Мы в ЮНЕСКО ставим задачу поддерживать международные усилия по увеличению вдвое площади охраняемых природных зон к 2030 году", - заявила она, выступая на церемонии открытия Всемирного конгресса дикой природы Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN) в Марселе. Она подчеркнула, что эти зоны являются стратегическими ресурсами для сохранения биоразнообразия на планете.

"Мы ожидаем, что государства возьмут на себя ответственность и задействуют необходимые инструменты, такие как Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, а также наша программа "Человек и биосфера", - добавила она.

Международный союз охраны природы, международная некоммерческая организация, занимающаяся освещением проблем сохранения биоразнообразия планеты, является старейшей и крупнейшей международной экологической организацией в мире. МСОП имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. В состав организации входят более 1 400 правительственных и неправительственных организаций.

Конгресс МСОП открылся в пятницу в Марселе и, в связи с пандемией, проходит в гибридном формате - часть участников выступают по видеосвязи. В качестве ораторов заявлены президент Франции Эмманюэль Макрон, главы правительств Греции и КНР, представители руководящих институтов ЕС и главы международных организаций.