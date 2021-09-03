Пушкинскую карту за три дня оформили более миллиона человек

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Виртуальную Пушкинскую карту за три дня со старта программы оформили уже миллион молодых людей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства культуры РФ.

"В России продолжается реализация культурной программы Пушкинская карта. Ежедневно количество скачиваний растет в геометрической прогрессии и к настоящему моменту виртуальную карту уже оформили миллион молодых людей", - сказали в пресс-службе.

Билеты на мероприятия по Пушкинской карте можно приобрести через "Культура.РФ", в приложении "Госуслуги.Культура", а также через платформы билетных операторов, которых подключают Минкультуры и банки. Тем не менее факты продажи билетов на концерты, которые не входят в список мероприятий программы, уже были зафиксированы в первые дни работы программы.

"Данные билеты были оформлены через платформы билетных операторов. Их участие в программе было оперативно приостановлено. Поскольку эти мероприятия не входят в список событий, на которые можно приобрести билеты по Пушкинской карте, транзакции не будут завершены, билеты будут аннулированы", - заявили в пресс-службе, уточнив, что Минкультуры уже заблокировало билетных операторов, которые допустили нарушения при оформлении транзакций.

О запуске программы объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне. Пушкинской картой смогут воспользоваться граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе - в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года - номинал карты составит 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Правительство уже выделило около 4 млрд рублей на реализацию программы.