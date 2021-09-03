Путин на космодроме Восточный посетил строящийся стартовый комплекс для "Ангары"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный. Глава государства прибыл в Амурскую область в пятницу вечером (в ночь на субботу по местному времени) после участия в Восточном экономическом форуме в Приморье.

Глава государства осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители "Ангара".

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2".

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.

Путин неоднократно бывал на Восточном, в предыдущий раз - в сентябре 2019 года.