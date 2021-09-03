Мэр Анапы поручил взять на контроль семьи, дома которых разрушены стихией

СОЧИ, 3 сентября. /ТАСС/. Мэр Анапы Василий Швец поручил главам сельских округов взять на контроль и помочь в подготовке к школе и другим бытовым вопросам семьям, дома которых разрушены стихией. Об этом в пятницу сообщается на странице администрации города в Instagram.

"Главам сельских округов взять каждую семью на личный контроль: может быть, нужна помощь в подготовке к школе, к зиме, не хватает одежды. Лично встретьтесь, пообщайтесь и доложите мне. Будем помогать. Люди не должны чувствовать себя брошенными", - приводятся в сообщении слова Швеца.

Уточняется, что в городе продолжится расчистка водоотводных каналов и русел рек. "В ближайшее время начнутся работы по защите от подтопления поселка Виноградного - здесь проложат трубы под федеральной трассой. Будет создана рабочая группа из сотрудников управлений имущественных отношений, муниципального контроля и сельского хозяйства. Они проведут инвентаризацию гидротехнических сооружений и водных объектов и сделают заключение о целесообразности их использования", - говорится в сообщении.

На восстановление дорог выделен 151 млн рублей. Также необходимо провести дезинфекцию на подтопленных территориях, обработку курорта от комаров и их личинок, выработать единый алгоритм перекрытия дорог при угрозе их размытия во время стихии.

В Анапе по итогам работы мониторинговых групп установлено, что из-за сильных дождей, прошедших в августе, вода зашла в 871 дом, сообщается в телеграм-канале опештаба Кубани. Также девять домовладений в сельских поселениях имеют разрушения. Всего специалисты обследовали 2 553 дома. "С 19 августа пострадавшие в Анапе начали получать материальную помощь. На сегодняшней день произведено 3 819 выплат. Жители, чье имущество пострадало в результате наводнения, получают по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, зарегистрированного по месту жительства в пострадавшем домовладении и проживающего в нем. В случае частичной утраты имущества - 50 тыс. рублей, при полной - 100 тысяч рублей на каждого прописанного в доме", - говорится в сообщении.

В середине июля мезоциклон стал причиной сильных ливней и подтоплений в Краснодарском крае. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, без электричества остались порядка 108 тыс. человек. Наибольший ущерб от подтоплений был зафиксирован в Анапе, Темрюкском и Крымском районах.