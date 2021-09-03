Фальков считает, что в России должно быть 50-70 университетов мирового класса

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Проблемы с поступлением в вузы лучших выпускников школ - медалистов и победителей олимпиад - будут решены тогда, когда количество вузов мирового класса в России увеличится до 50-70 и они будут равномерно распределены по стране. Об этом глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в пятницу, комментируя сообщения о том, что в этом году многие олимпиадники не смогли поступить в вузы.

"Эта ситуация не уникальная для данного года. Мы ее наблюдаем уже на протяжении нескольких лет. Потому что у нас качественное, хорошее образование - оно сконцентрировано в небольшом количестве вузов. Поэтому для того, чтобы принципиально в стратегическом плане изменить ситуацию, нам надо иметь 50-70 университетов в стране, которые бы давали образование очень достойное, мирового класса. Тогда у нас будет равномерное распределение всех, кто хотел бы поступить, не будет такой гиперконцентрации в Москве, как мы наблюдаем сегодня", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что Минобрнауки приветствует увеличение количества школьных олимпиад, которые позволяют поступить в вузы без экзаменов.

"Количество олимпиад мы приветствуем, если будет увеличено. Мы, в принципе, наблюдаем за последние три года увеличение количества олимпиадников. Если в 2019 году их было чуть больше полутора процентов, то в этом году - 1,9% от числа поступивших. С другой стороны, правила игры в олимпиадном движении устанавливались 13 лет назад. Мы не хотим эти правила игры кардинально менять", - заявил Фальков. По его словам, министерство договорилось обсудить с ректорским сообществом изменения.

Ранее в интервью телеканалу РБК Фальков заявил, что требования к проведению олимпиад для школьников, дающих право на поступление в вузы без экзаменов, нужно пересмотреть и ужесточить. По его словам, решение проблемы вузов, где количество студентов-стобалльников и победителей олимпиад больше, чем количество бюджетных мест, можно решить за счет увеличения количества топовых вузов с жесткими требованиями к олимпиадам, а также за счет изучения результатов ЕГЭ.