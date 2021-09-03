Уилан уверен, что его не выдадут США

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан уверен, что суд откажется выдавать его США для отбытия наказания, но хотел бы поучаствовать в заседании суда по данному вопросу. Об этом ТАСС рассказала адвокат Уилана Ольга Карлова, которая недавно провела с ним телефонную беседу.

"Наконец-то УФСИН Мордовии дало возможность мне поговорить с Уиланом по телефону. Он сообщил мне, что лежал в больнице, у него болит локоть, но его тем не менее заставляют работать, шить что-то. По поводу ходатайства в суд о его переводе в США для дальнейшего отбытия наказания он сказал, что не надеется на позитивный исход, но хочет попробовать использовать эту возможность и даже ходатайствует о личном участии в судебном заседании по данному вопросу", - рассказала защитник.

Ранее стало известно, что сторона защиты Уилана направила в Верховный суд Мордовии ходатайство о его выдаче США для дальнейшего отбытия наказания. Как сообщили ТАСС в Верховном суде Мордовии, пока это ходатайство не поступило. Перед этим защита Уилана подала ходатайство в Мосгорсуд о его передаче США для дальнейшего отбытия наказания, однако столичный суд отказался рассматривать этот вопрос и отдал его на рассмотрение в суд Мордовии, где содержится осужденный.

Уилан, имеющий гражданства США, Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.