В Мордовии создадут бюро бесплатной юридической помощи

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Государственное бюро по оказанию бесплатной юридической помощи создадут в Мордовии. Проект поддержал министр юстиции РФ Константин Чуйченко, который в пятницу посетил регион, сообщила пресс-служба министерства.

"Речь шла о создании в Республике Мордовия государственного бюро по оказанию бесплатной юридической помощи. По словам министра юстиции, для этого со стороны Минюста России будет оказано все необходимое методическое и организационное содействие", - отмечается в сообщении.

Врио главы республики Артем Здунов на встрече с министром отметил, что при организации бесплатной юридической помощи "необходимо обратить особое внимание на то, как эта помощь будет оказываться в сельских муниципальных образованиях".

На встрече также обсуждались вопросы взаимодействия подведомственных Минюсту России служб, в том числе речь шла о расширении имеющейся в учреждениях инфраструктуры. Министр юстиции отметил высокий уровень работы учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России и Управления Федеральной службы судебных приставов России в регионе.

"Службы на должном уровне выполняют возложенные на них функции. Уверен, что сотрудничество республики с Минюстом России по всем нашим совместным направлениям будет только укрепляться", - приводятся слова Чуйченко в сообщении.