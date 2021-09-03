Работу ресторана в Сочи приостановили на два месяца после концерта Гуфа

СОЧИ, 3 сентября. /ТАСС/. Суд в Сочи приостановил на два месяца работу ресторана VinoGrad за нарушения антиковидного режима после прошедшего в нем концерта Гуфа. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации города.

Концерт рэпера Гуфа прошел в Сочи 14 августа, он собрал более 1 000 человек.

"В ходе рейдовых мероприятий было выявлено, что ресторан VinoGrad продолжил проводить мероприятия с массовым пребыванием людей в нарушение постановления губернатора Краснодарского края № 129. Это подтверждается материалами фото- и видеосъемки, проведенной в ходе мониторинга сотрудниками территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Сочи. Постановлением Адлерского районного суда юридическое лицо ООО "Цереус" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности объекта <…> сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента фактического закрытия заведения.

Режим повышенной готовности на Кубани продлен до октября из-за напряженной эпидобстановкой на фоне пандемии коронавируса. В июле глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о запрете проведения мероприятий численностью свыше 500 человек.