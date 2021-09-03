NYT: регуляторам США нужно больше данных для разрешения бустерной дозы вакцины

ТАСС, 3 сентября. Власти США заявили о недостатке данных об эффективности бустерной дозы вакцины от коронавируса, предоставленных компаниями Moderna и Johnson & Johnson при подаче заявки на одобрение в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times .

По сведениям источника издания, для разрешения повторной инъекции информации по препарату Moderna недостаточно, Johnson & Johnson в свою очередь также не предоставила запрошенных сведений. Как отмечается, регулирующим органам необходимо больше времени для сбора и анализа всех необходимых данных и установления правильной дозировки для третьей прививки.

Высокопоставленные представители здравоохранения призвали американскую администрацию повременить с внедрением плана по вакцинации бустерной дозой. Представитель Белого дома в свою очередь заявил, что американская администрация ожидает "всестороннего анализа и одобрения" дополнительных доз со стороны регуляторов.

"Мы всегда говорили, что будем следовать науке, и это все часть процесса, который сейчас идет, - цитирует газета заместителя пресс-секретаря Белого дома Криса Мигера. - Когда [регуляторы] одобрят [бустерную дозу и дадут соответствующие] рекомендации, мы будем готовы реализовать план, разработанный ведущими врачами нашей страны".

Министерство здравоохранения и социальных служб США 18 августа сообщило, что в стране с 20 сентября начнут широко применять третьи дозы вакцины от коронавируса. Специалисты ведомства пришли к выводу, что "бустерные дозы потребуются для максимального укрепления обеспечиваемой вакцинами защиты и увеличения продолжительности их действия".

23 августа FDA окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Препарат Pfizer - первая вакцина от COVID-19, получившая окончательное одобрение управления. В декабре прошлого года вакцина Pfizer была сертифицирована регулятором по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах. Аналогичное одобрение позднее получили вакцины компаний Moderna и Johnson & Johnson.