Гражданам РФ в Эстонии предлагают пройти вакцинацию на территории Псковской области

ТАЛЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Постоянно проживающие в Эстонии граждане РФ получили возможность пройти вакцинацию от коронавируса на территории Псковской области. Об этом посольство РФ в Эстонии сообщило в пятницу.

"Согласно полученной от администрации Псковской области информации для граждан России, постоянно проживающих на территории Эстонии, имеется возможность пройти вакцинацию от COVID-19 на территории Псковской области", - указано в сообщении диппредставительства.

Согласно сообщению, вакцинация может быть организована как в групповой форме, так и в индивидуальном порядке при обращении гражданина в выбранную им медицинскую организацию государственной формы собственности.

При этом отсутствие у гражданина Российской Федерации полиса обязательного медицинского страхования и страхового свидетельства пенсионного фонда не является препятствием для прохождения процедуры вакцинации, указано в сообщении.