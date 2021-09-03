Первый этап программы догазификации в Чувашии планируется завершить до конца 2022 года

ТАСС, 3 сентября. Власти Чувашии намерены завершить первый этап программы догазификации региона до конца 2022 года. Об этом сообщил в пятницу глава республики Олег Николаев на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику работников нефтяной и газовой промышленности.

"По инициативе президента России Владимир Путина, помимо основной программы газификации, реализуется дополнительная мера поддержки населения по догазификации - бесплатному проведению трубы до границы земельного участка. На первом этапе данной мерой поддержки в республике смогут воспользоваться 3 720 домовладений. <…> Завершить все мероприятия планируется до конца 2022 года", - сказал Николаев.

Глава Чувашии добавил, что муниципалитеты активно принимают заявки на проведение работ. "Уже подано порядка 900 заявлений", - уточнил он.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.