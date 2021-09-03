Полицейские во Франции смогут бесплатно ездить на поездах с 2022 года

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Французское Национальное общество железных дорог (SNCF) обеспечит сотрудникам полиции бесплатный проезд на пригородных электричках и даже поездах дальнего следования с 1 января 2022 года. Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

"С 1 января 2022 года полицейские получат право на бесплатный проезд в поездах. Сотрудничество, от которого выигрывают все, позволит повысить безопасность в поездах и упростит жизнь нашим полицейским", - написал он в своем Twitter.

Министр сопроводил запись ссылкой на материал радиостанции Europe 1, которая со ссылкой на источник в МВД сообщила условия, при которых сотрудники полиции смогут претендовать на такие льготы. В первую очередь полностью бесплатным проезд сделают до тех, кто добирается на поезде до работы. Однако перед поездкой такие сотрудники должны будут уведомлять проводников о том, что они из полиции, и иметь при себе табельное оружие. Таким образом МВД рассчитывает повысить безопасность на транспорте.

Тем же, кто отправляется в путь не по работе, обещают возмещать 75% стоимости поездки. Остальные 25% могут быть возмещены в рамках накопительной системы бонусов. С 1 января 2023 года министерство планирует полностью покрывать расходы на такие поездки.