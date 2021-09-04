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Путин на встрече с главой Приамурья обсудил работу по ликвидации последствий паводков

По словам Василия Орлова, общий ущерб составил 2,2 млрд рублей

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу встретился с губернатором Амурской области Василием Орловым. Глава государства прибыл в Приамурье на обратном пути после участия в Восточном экономическом форуме.

Путин попросил губернатора доложить ему о ситуации в регионе в целом и конкретно о положении дел с ликвидацией последствий паводков. Орлов отметил, что в этом году в Приамурье случился аномальный паводок, но "самая главная задача была решена - не было допущено гибели и травмирования людей".

Путин уточнил, сколько людей полностью утратили имущество. По словам главы региона, было обследовано 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признано непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту. Общий ущерб, уточнил Орлов, составил 2,2 млрд рублей. Заявку на компенсацию в этом размере власти Приамурья подали в правительство, ожидают поступления средств в ближайшее время и одновременно уже начали оказывать помощь гражданам самостоятельно.

Губернатор Амурской области также доложил президенту, что в целом доходы регионального бюджета растут, несмотря на тяжелый пандемийный год. По его словам, решается вопрос с оттоком населения, идет работа над созданием новых рабочих мест. Орлов также перечислил приоритетные строительные проекты.

Ранее в субботу Путин посетил космодром Восточный, где осмотрел ход строительства инфраструктурных объектов, в частности командного пункта и стартового комплекса для ракеты "Ангара". Президент также вручил госнаграды ликвидаторам последствий региональных природных ЧС.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОрлов, Василий Александрович
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