В крупнейшем вузе Якутии заработала лаборатория по изучению языков коренных народов Севера

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Международная лаборатория, которая будет изучать языки коренных малочисленных народов Севера (КМНС), заработала на базе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии. Об этом сообщил в субботу ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) ректор вуза Анатолий Николаев.

Проект СВФУ о сохранении языкового и культурного многообразия под руководством профессора Чикагского университета Леноры Гренобль выиграл грант правительства РФ. На проект выделят 90 млн рублей, из них 75 млн рублей со стороны правительства РФ, 15 млн рублей составит софинансирование со стороны самого вуза.

"Мы уже начали проект международной лаборатории лингвистической экологии Арктики. В данный момент профессор Ленора Гренобль прибыла в Якутск, для нее уже подготовлен кабинет, сформирована команда, в которую вошли специалисты институтов, учебных подразделений, а также команды из других городов. Запланирована комплексная программа", - сказал Николаев.

Он отметил, что в рамках проекта планируются поездки по населенным пунктам Якутии, где будет изучаться ситуация по сохранению языка и культура народов, проживающих на территории Якутии. Проект при этом подготовит хорошую почву для подготовки молодых кадров, отметил ректор. "Подготовить специалистов такого узкого плана это достаточно сложно. А этот проект создает очень хорошие условия для подготовки кадров: мы можем за эти три года подготовить фундаментальный пласт молодых сотрудников", - сказал Николаев.

Северо-Восточный федеральный университет - многоотраслевой федеральный университет в Якутске, крупнейшее высшее учебное заведение в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. Всего в вузе обучается свыше 19 тыс. человек.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.