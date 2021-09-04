Ущерб от паводка в Амурской области в 2021 году составит более 9 млрд рублей

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Сумма ущерба от первой и второй волн паводка в Амурской области составит более 9 млрд рублей. Об этом в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Если говорить об ущербе в целом в денежном выражении: 6,2 млрд [pублей] - это первая волна, это уже подтвержденный и четко посчитанный ущерб, по второй волне рассчитываем, что это будет порядка 3 млрд рублей. Закончим эту работу в конце следующей недели", - сказал Орлов.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 12 тыс. человек, вода затронула 103 населенных пункта. За весь период повреждены около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признано непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту. Повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. В регионе введен режим ЧС федерального характера.