В Минздраве заявили, что возвращение к доковидной жизни во многом зависит от самих россиян

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Возвращение к обычной, доковидной жизни, сегодня во многом зависит от самих жителей России, сообщил ТАСС первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в кулуарах Восточно экономического форума (ВЭФ).

"Неблагодарное дело строить прогнозы и это во многом зависит от нас, когда мы сможем вернуться к обычной жизни", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Фисенко призвал россиян прививаться против коронавируса, тем более, что в стране есть для этого все возможности. "За последние полтора года наши ученые, и фармацевты, и промышленность сделали достаточно серьезный шаг в этом вопросе, мы разработали противоковидную вакцину, мы первые ее в мире зарегистрировали, вывели на рынок", - сказал он.

"Помимо вакцины мы также имеем собственные разработки противовирусных препаратов, имеем собственные разработки моноклональных антител, препарата для лечения цитокинового шторма, это разработки российских ученных, которые также доведены до промышленного производства и которыми с прошлого года активно пользуются медики во всех регионах нашей страны", - заключил первый замглавы Минздрава.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.