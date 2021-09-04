Реконструкция аэропорта в Тынде начнется на два года раньше запланированного

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сентября/ТАСС/. Реконструкция аэропорта в городе Тында в Амурской области начнется не в 2024 году, как планировалось, а в 2022 году. Просьбу о переносе сроков президенту Владимиру Путину озвучил губернатор региона Василий Орлов в субботу во время рабочей встречи на космодроме Восточный.

"В 2024 году планируется празднование 50-летия с начала строительства БАМа <…> У нас запланирована реконструкция аэропортового комплекса Тынды на 2024 год, она стоит в госпрограмме "Развитие транспортной системы". Я попросил бы вас от лица всех тындинцев перенести начало строительства на 2022 год", - сказал Орлов.

Путин просьбу поддержал.

О реконструкции

В марте Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию аэропорта города Тында в Амурской области. Проектом предусмотрена реконструкция здания аэровокзала, где обустроят помещения технологического обслуживания вылетающих пассажиров, диспетчерскую, помещения служебного, административного и бытового назначения. Также будет реконструирована единственная взлетно-посадочная полоса аэропорта - ее удлинят до 2 тыс. м. После реконструкции суммарная пропускная способность аэропорта составит 90 пассажиров в час.

Кроме того, на территории аэропорта построят отдельно стоящий павильон выдачи багажа, КПП, гараж с отделением для мойки автомобильной техники, склад ГСМ, модульную АЗС, холодный склад и аварийно-спасательную станцию. Реконструкция пройдет в условиях действующего аэродрома, без прекращения полетов воздушных судов.

Тында находится в 839 км от Благовещенска. Численность населения - 33,1 тыс. человек. Аэропорт расположен в 18 км севернее города. С 2008 года аэропорт принимает и отправляет в основном чартерные рейсы, с ноября 2012 года вошел в состав федерального предприятия "Аэропорты Приамурья".