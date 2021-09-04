Мигрантов с 29 декабря обяжут получать карты с чипом о пройденной дактилоскопии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. МВД РФ с 29 декабря начнет выдавать трудовым мигрантам и прибывшим на длительное время в Россию иностранцам пластиковые карты, в том числе с электронным носителем информации о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования. Об этом говорится в проекте приказа МВД, с которым ознакомился ТАСС.

"Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации", - сказано в документе.

Пластиковые карты с электронным носителем будут выдавать при наличии технической возможности, в остальных случаях документ будет оформлен без него. "Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года", - говорится в документе.

Пластиковая карта с электронным носителем размером 5,6 на 53,98 мм будет состоять из лицевой и оборотной сторон. На лицевой стороне будет размещаться цветная или черно-белая фотография иностранного гражданина размером 30 на 40 мм. Она будет содержать идентификационную нумерацию документа, фамилию, имя, отчество, дату рождения и пол. На обратной стороне будут указаны сведения о гражданстве иностранца, документе, удостоверяющим личность. Также там будет размещен чип в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащий сведения об иностранном гражданине, которому выдан данный документ. Кроме того, чип будет содержать электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук, пригодных для идентификации.

С 29 декабря 2021 года трудовые мигранты, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней, будут подлежать обязательной дактилоскопии.