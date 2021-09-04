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Ущерб от наводнений в России ежегодно достигает 75 млрд рублей

Как сообщили в Минприроды, к 2024 году планируется реконструировать более 380 км сооружений инженерной защиты

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Убытки от наводнений в России достигают 75 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды России.

"Колоссальные убытки от наводнений ежегодно достигают 75 млрд рублей в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках работы по борьбе с наводнениями по линии федерального проекта "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации" 55% проблемных участков русел рек в разных регионах РФ, пострадавших от "большой воды", будут в скором времени расчищены. Кроме того, к 2024 году планируется реконструировать более 380 км сооружений инженерной защиты.

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