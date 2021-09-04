Синоптики прогнозируют, что похолодание продлится на юге России до конца следующей недели

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Существенное похолодание, начавшееся 1 сентября и вызванное активным североатлантическим циклоном, продлится на юге России до конца следующей недели. Но море на курортах сохранит свое тепло, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Холодный атмосферный фронт в субботу дойдет до северных районов Ростовской области, а в воскресенье на юге России похолодает везде. Температуры воздуха будут низкими, до четырех градусов ниже климатической нормы, особенно в Ростовской области, в северных районах Астраханской. Похолодание продлится до конца следующей недели, но Черное море на курортах Краснодарского края и Крыма по-прежнему сохранит свое тепло", - сказал он.

В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных и всю следующую неделю прогнозируют 20-22 градуса. Также солнечно и без осадков будет в Краснодаре. В субботу в краевом центре Кубани воздух прогреется только до 20 градусов, в воскресенье - до 25, в начале следующей недели похолодает и к концу следующей недели опять потеплеет до 25 градусов.

В Ставрополе в субботу - 16-17 градусов, в воскресенье - 20, в понедельник пройдут дожди, температура воздуха опустится до 10 градусов. К концу следующей недели произойдет постепенное повышение температуры до 20 градусов.

Во Владикавказе в выходные дни - 18-20 градусов. Всю предстоящую неделю холодный атмосферный фронт будет проходить через горные районы Северной Осетии - Алании, в республике пройдут сильные ливни при 10-12 градусах тепла. В Нальчике в субботу и воскресенье - 20-23 градуса. Кабардино-Балкарию также с понедельника накроют ливни, похолодает до 12-14 градусов. Только в конце следующей недели произойдет повышение температуры воздуха до 20-23 градусов.

"В Ялте и Симферополе в выходные дни прогнозируют 17-19 градусов, начиная со среды - до 25. В Сочи всю неделю до 22-24 градусов, в понедельник ожидается кратковременный дождь. Температура воды в Черном море в районе Сочи, Туапсе, Геленджика останется в пределах 26 градусов. В Крыму - в пределах 24-25 градусов и только в районе Севастополя - до 23-24 градусов. В Азовском море морская вода везде только в пределах 23-24 градусов", - добавил собеседник агентства.