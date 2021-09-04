В Кировской области более 64 млн рублей направили на усиление безопасности школ

КИРОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Кировской области направили более 64 млн рублей на антитеррористическую защищенность более 300 школ за последние два года. В учреждениях установили "тревожные кнопки", системы оповещения, системы видеонаблюдения, охранную сигнализацию, металлодетекторы, сообщила ТАСС министр образования области Ольга Рысева.

"За последние два года на мероприятия по антитеррористической защищенности из областного бюджета выделено 64,2 млн рублей. Средства направлены на 337 объектов, в которых выполнены работы по освещению территории образовательной организации, установлено и отремонтировано ограждение территории, появилась "тревожная кнопка" и система оповещения, установлена и модернизирована система видеонаблюдения, установлена охранная сигнализация, появились ручные или стационарные металлодетекторы, установлены ворота жесткой фиксации", - сказала Рысева.

По данным правительства области, система образования региона включает в себя более 1 300 образовательных организаций всех уровней, в которых обучаются и воспитываются более 270 тыс. человек. Во всех школах установлено оборудование для обеззараживания воздуха, есть средства индивидуальной защиты. С 1 сентября обучение в школах начали 1 45,7 тыс. детей, из них 16,2 тыс. - первоклассники.