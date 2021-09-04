Эксперт: в Дону из-за строительства плотин могут исчезнуть осетровые виды рыб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Строительство плотин на реке Дон может стать причиной исчезновения почти всех осетровых рыб в водоеме, сообщил в пятницу ТАСС доцент кафедры зоологии Южного федерального университета (ЮФУ), кандидат биологических наук Алексей Тихонов.

Ранее Минприроды РФ заявило о возможном исчезновении 11 видов животных, в число которых также вошел один из видов рыбы, обитающий в Ростовской области - азово-черноморский осетр.

По словам Тихонова, вслед за азово-черноморским осетром, исчезнувшим из-за строительства плотин и водохранилищ, в реке могут перестать обитать остальные осетровые. "Для того, чтобы осетровые нерестились, нужны два условия - доступность зоны нереста и наличие разливов рек, <...> так как Дон всегда имел массу мелководных участков, стали строить плотины. Важнейшая - Цимлянская, ниже - Кочетовский гидроузел, Константиновский, эти плотины не дают возможности пройти рыбе выше по течению, во-вторых, созданные водохранилища препятствуют разливу рек. [Исчезнуть могут] практически все осетровые, та же белуга, стерлядь, они тоже находятся в очень тяжелой ситуации. Непонятная ситуация с шамаей, которая тоже в Красной книге", - сообщил Тихонов.

Ученый добавил, что сейчас в Дону сохраняется некоторое количество осетров, однако только благодаря их искусственному выращиванию. "Естественной популяции осетров у нас, по сути, больше не существует. Нынешняя ситуация - результат их искусственного выращивания. <...> Если рыбоводческое предприятие прекратит работать - осетр умрет", - сказал Тихонов.