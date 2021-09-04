Минпросвещения: горячим питанием обеспечены ученики всех начальных школ страны

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Ученики младших классов по всей стране обеспечены на данный момент горячим питанием в школах, сообщил ТАСС первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

"Сейчас начался новый учебный год, и я могу сказать, что горячим питанием ученики начальной школы обеспечены во всей стране. И мы всегда выступаем за правильное здоровое и вкусное питание", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Бугаев отметил, что в формировании меню активное участие принимают в том числе родители, чтобы подобрать для их детей максимально подходящий план питания. "Буквально на днях, в конце августа, у нас состоялось очень большое мероприятие, собравшее более 3 тыс. участников, как офлайн, так и онлайн. Это был первый родительский форум, посвященный вопросам организации горячего питания в школе. И очень важно, потому что родительское сообщество, во-первых, имеет право знать и участвовать в процессе контроля, а во-вторых, нам очень важно их мнение - и педагогическому сообществу, и организаторам горячего питания - для того, чтобы корректировать свою работу", - рассказал Бугаев.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.