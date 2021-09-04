Центр Ушакова в Мордовии планируют построить за счет государственно-частного партнерства

ТАСС, 4 сентября. Власти Мордовии рассчитывают за счет государственно-частного партнерства построить Ушаков-центр, который объединит в себе музейные экспозиции, выставочные пространства, информационный центр, арт-студии и народный театр. Об этом сообщил ТАСС врио главы региона Артем Здунов.

"Строительство Ушаков-центра - это вопрос государственно-частного партнерства. Одними только средствами федерации и республики здесь не обойтись. Мы субсидируем затраты, выделим землю, но в любом случае нужен инвестор, который был бы заинтересован с точки зрения своих моральных установок, интереса к туристскому бизнесу. Сейчас мы ведем переговоры", - сказал Здунов.

Он отметил, что центр, который планируют создать в городе Темников, должен способствовать развитию паломническо-туристического кластера "Саранск - Темников - Санаксарь" и стать еще одной точкой притяжения для туристов.

В январе руководители Мордовии и Нижегородской области подписали соглашение о совместной реализации проектов развития паломническо-туристических кластеров. Предполагается расширение границ нижегородского кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" за счет присоединения отдельных территорий, входящих в туркластер "Саранск - Темников - Санаксарь" (Мордовия).

Власти Мордовии сообщили, что на мероприятия по развитию кластера, в частности, на создание Ушаков-центра, благоустройство общественных пространств в Темникове и строительство дороги с. Старый Город - д. Вещерка в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия и Вознесенском районе Нижегородской области планируется направить более 6 млрд рублей. Кроме того, к 2025 году власти намерены восстановить усадьбу адмирала Федора Ушакова в деревне Алексеевка Темниковского районе, где флотоводец провел последние годы своей жизни. Усадьба Ушакова не сохранилась, на ее месте установлены стела, камень и поклонный крест.

Адмирал Федор Ушаков (1745-1817) участвовал более чем в 40 баталиях и не потерпел ни одного поражения, под его командованием не был потерян ни один корабль, ни один матрос не попал в плен к противнику. 5 декабря 2019 года в городе Темникове открыли памятник Федору Ушакову - постамент с установленной на нем двухметровой скульптурой адмирала в полный рост в военном обмундировании с орденами и медалями. Федор Ушаков приобрел деревню Алексеевка в 1805 году, здесь он поселился после ухода в отставку, посещал расположенный неподалеку Санаксарский монастырь, настоятелем которого некогда был дядя Ушакова Феодор Санаксарский. У северной стены Санаксарского храма адмирал был погребен в 1817 году.