Уровень воды в реке Амур замедлил рост у Комсомольска-на-Амуре

ТАСС, 4 сентября. Уровень воды в Амуре у берегов Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае в субботу замедлил рост. Существенных изменений в ближайшие дни не ожидается, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по региону.

"У Комсомольска-на-Амуре уровень воды замедлил рост. Спасатели продолжают оказывать помощь жителям подтопленных сел. За минувшие сутки уровень воды вырос всего на 2 см. В ближайшие несколько дней существенных изменений в отметках Амура у городв не прогнозируется", - рассказали спасатели.

Вся организованная органами власти и спасательными службами работа по минимизации ущерба от паводка продолжается. В других муниципальных районах сотрудники МЧС по-прежнему несут дежурство. По мере освобождения от воды населенных пунктов будут организованы работы комиссий органов местного самоуправления по обследованию домовладений и территорий для оценки нанесенного ущерба, рассказали в пресс-службе.

Всего на территории Хабаровского края, по информации на 4 сентября, под влиянием амурского паводка находятся 64 населенных пункта в семи муниципальных образованиях. Подтоплены 41 жилой дом, 248 приусадебных участков, 1 715 дачных участков, 497 земельных участков и 97 участков дорог.

Ранее сообщалось, что в последние дни вода у Хабаровска начала постепенно отступать, но у Комсомольска-на-Амуре уровень реки 3 сентября составлял 692 см при опасной отметке в 650 см. При этом прогнозировалось, что в ближайшие дни город встретит гребень паводка.