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Правительство возместит Забайкалью расходы по выплатам пострадавшим от паводка в июне

МЧС России будет контролировать использование направленных региону средств

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ направит в Забайкальский край средства на компенсацию расходов по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от паводка в июне этого года. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в пресс-релизе правительства в субботу.

"Федеральный центр направит в Забайкальский край средства на возмещение расходов региона по оказанию финансовой помощи гражданам, пострадавшим от паводка в июне 2021 года", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, деньги пойдут на возмещение бюджету Забайкалья расходов по оказанию единовременной материальной помощи гражданам, а также на компенсацию выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества первой необходимости.

МЧС России проконтролирует использование выделенных средств и предоставит об этом доклад в правительство до 1 февраля 2022 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЗабайкальский край
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