Титов: бизнесмен Кубасов получил гарантии о неприменении ареста при возвращении в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Фигурант "лондонского списка" бизнесмен Михаил Кубасов получил гарантии Генпрокуратуры и следственных органов о неприменении ареста при возвращении в РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Для того человека, который сейчас возвращается, точно не будет [ареста], он получил такие гарантии. По другим участникам списка, высказывающим желание вернуться в страну, мы работаем в этом направлении", - сказал бизнес-омбудсмен, отвечая на вопрос о возвращении в Россию бизнесмена Михаила Кубасова.

Он отметил, что идет "детальная проработка всех вопросов" по процедуре возвращения фигурантов списка с Генпрокуратурой, которая также взаимодействует по этой теме со следственными органами.

Ранее Титов сообщил, что управляющий партнер ОАО "Первая правильная арбитражная компания" Михаил Кубасов готовится к возвращению в Россию в сентябре. Здесь его обвиняют по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ранее он был объявлен в федеральный и международный розыск, в отношении него заочно избрана мера в виде заключения под стражу.

Версия следствия

Уголовное дело в отношении Кубасова было возбуждено в марте 2018 года. С марта 2018 года он выехал на территорию Испании, с декабря 2019 года находится в Латвии, о чем следственному органу докладывал. В августе 2019 года ему заочно предъявлено обвинение.

По версии следствия, в период до 2017 года Кубасов и иные соучастники, изучив документы, обнаружили сведения о задолженности ООО "Свиг" перед ЗАО "Дон-строй инвест" на 68 млн рублей и решили использовать их для фальсификации задолженности на такую же сумму, но перед ООО "Нортэль" (аффилированного с Кубасовым юрлица). ООО "Свиг" было признано Арбитражный судом Московской области банкротом, было введено конкурсное производство.

Однако преступный умысел на хищение 68 млн рублей Кубасова и иных соучастников, по версии следствия, не был доведен до конца в связи с тем, что представитель ООО "Свиг" - бывший руководитель организации, которому ничего о задолженности перед ООО "Нортель" не было известно, обратился в полицию, по его заявлению было возбуждено дело.

Так называемый лондонский список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. В Россию из списка уже вернулись 12 предпринимателей: в 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.