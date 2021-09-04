Участники ВЭФ договорились о популяризации среди молодежи космических технологий

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и центр космических технологий "Арктурус" Минобрнауки России займутся популяризацией космических и цифровых технологий, используя уникальную приемную станцию на Русском острове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДВФУ, соглашение о сотрудничестве на полях VI Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали и.о. ректора ДВФУ Алексей Кошель и директор центра "Арктурус" Константин Гуфан.

"ДВФУ развивает космическое направление на Дальнем Востоке и готовит специалистов в этой области, а сотрудничество с "Арктурус" позволит университету уверенно двигаться в этой области. Наличие в кампусе на Русском острове уникальной в регионе приемной станции, которая позволяет получать спутниковые данные в оперативном режиме, способствует созданию условий для развития студенческих проектов с использованием методов дистанционного зондирования Земли. Проектированием различных космических аппаратов студенты занимаются в Центре проектной деятельности ДВФУ. Вместе "Арктурусом" мы покажем ребятам, что космос намного ближе и их мечты могут стать реальностью", - цитирует пресс-служба и.о. ректора ДВФУ.

По словам директора центра "Арктурус", планируется экспресс-подготовка преподавателей, организация всероссийских мероприятий, не только конструирование, но и запуск на конкурсной основе собранных студенческими командами малых космических спутников на околоземную орбиту. Первыми совместными мероприятиями станут "Космический всеобуч" и образовательный курс ChiefSpace, направленный на увеличение количества инженерных и IT-кадров в стране. Проекты были торжественно запущены 2 сентября в рамках дня открытия форума ВЭФ-2021 при участии федеральных институтов развития, государственных компаний и федеральных и региональных организаций общественной, научной и коммерческой отраслей.

Член Совета по информационной безопасности и информатизации при полномочном представителе президента РФ в ЮФО Антон Алексеев отметил, что сейчас работа по внесению вклада в формирование отрасли космических технологий выходит на новый уровень, и подписанное соглашение поспособствует решению этой задачи, уточнили в пресс-службе.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.