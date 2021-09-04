Эксперт считает, что профориентацией детей нужно заниматься с детского сада

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Профессиональную ориентацию необходимо начинать с детского сада. Такое мнение в субботу в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал руководитель центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно.

"Конечно, должна быть профориентация с детского сада. Потому что молодой человек должен понимать, что такое рынок труда, особенно здесь, на Дальнем Востоке, где действительно шанс получить более высокую зарплату сильно выше, чем в Москве. <…> Опять же вопрос, зачем ехать в Москву? Можно остаться здесь, можно построить здесь карьеру и здесь есть все условия", - сказал он на одной из сессий.

По словам Вайно, нужно объяснять молодым людям, какие возможности у них есть. "Основной запрос, к которому сейчас приходит молодежь, - "помогите, я не знаю, кем я хочу быть". И вот это метание потом превращается в "образовательных туристов", - сказал он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.