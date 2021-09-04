Жители башкирского поселка вернулись в свои дома после снятия угрозы пожара

ТАСС, 4 сентября. Жители села Галеево Баймакского района в Башкирии вернулись в свои дома после снятия угрозы распространения огня на поселок, их дома не пострадали. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"Жители села Галеево Баймакского района республики сегодня утром вернулись в свои дома. В целях безопасности накануне 16 человек были временно отселены в город Баймак. Никто не пострадал. Угроза миновала. Поврежденных домов нет. Гибели и травмирования домашнего скота не допущено", - говорится в сообщении.

Кроме того, утром было возобновлено движение на участке дороги Магнитогорск - Ира с 106 км по 128 км.

Тушение пожара в Баймакском районе республики продолжается. Огонь локализовали на площади 1 тыс. га. В тушении участвуют 50 единиц техники и 472 человек. От МЧС России задействованы второй эшелон аэромобильной группировки, 11 и 22 сводные пожарно-спасательные отряды, силы и средства специализированной пожарно-спасательной части.

В региональном ГУ МЧС отметили, что в субботу установилась благоприятная погода для тушения пожара - ветер стих, и пошел небольшой дождь.